Ali Palabıyık’ın ikinci derbisi

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle birlikte kariyerindeki ikinci derbisinde düdük çalacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. Palabıyık, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi ile kariyerindeki ikinci derbisinde düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig’de 2012-2013 sezonundan bu yana görev alan Palabıyık, ilk derbi heyecanını bu sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş – Galatasaray maçı ile yaşamıştı. Karşılaşma 2-2 beraberlik ile sonuçlanmıştı. Ali Palabıyık ilk kez bir Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi yönetmiş olacak.

Bu sezon en çok maç yöneten hakem

FIFA kokartlı hakemlerden olan Ali Palabıyık, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Merkez Hakem Kurulu tarafından en çok görevlendirilen hakem oldu. Palabıyık yönettiği 14 maçta 73 kez sarı kart gösterirken, 10 kez de kırmızı kartına başvurdu.