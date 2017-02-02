Antalyaspor iç sahada coştu

Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftada galibiyet seri yakalayarak 12 puan toplayan Antalyaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta ise 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım bu maçlarda tek yenilgi alırken, 3 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti.

Antalyaspor iç saha maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Akdeniz ekibi tek yenilgisini 3. hafta oynanan Atiker Konyaspor karşısında 3-1 ile aldı. Antalyaspor, iç saha maçlarında Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Adanaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak 15 puan elde etti. Antalyaspor iç sahada toplam 18 puan aldı.

İç sahada 18 puan toplayan Antalyaspor, aynı başarıyı deplasmana yansıtamadı. Akdeniz ekibi deplasmanda ligde oynadığı 10 maçta 13 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda oynadığı ilk 4 maçı kaybetti. Antalyaspor, dış sahada Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor'a yenilirken, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Osmanlıspor’dan ise deplasmdan 3 puan aldı.

1 averajı var

Antalyaspor, ligde oynadığı 19 maçta rakip kaleye 23 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü. Kırmızı-beyazlı takımın ligde 1 averajı bulunuyor. Akdeniz ekibi, iç sahada oynadığı maçlarda rakip takımlara 9 gol atıp, 14 gol yedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta ise sadece 6 gol atabilen kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. Öte yandan Antalyaspor'un attığı 23 golün 8'inde Samuel Eto'o'nun imzası var.

Sezona Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile başlayan Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından 6. hafta oynanan Galatasaray maçından sonra Portekizli hoca ile yollar ayrıldı. Morais, 6 haftalık periyotta galibiyet yüzü görmezken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak takım ligde son sıraya kadar geriledi. Antalyaspor yönetimi tarafından Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına getirilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı. Ardından Beşiktaş maçında mağlup olan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, 15. hafta deplasmanda oynanan Bursaspor maçına kadar 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar 15. haftada Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor, ligde oynadığı son 4 maçın tamamını da kazanarak lig sonunculuğundan 5'inciliğine kadar yükselme başarısı gösterdi.

Çalımbay'ın 13 maçta 2 yenilgisi var

Rıza Çalımbay yönetiminde 13 maçta sahaya çıkan Akdeniz ekibi 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 9 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 29 puan toplarken, Rıza Çalımbay ve öğrencileri sadece Beşiktaş ve Bursaspor'a mağlup oldu.