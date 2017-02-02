Arda Turan referanduma ‘evet’ kampanyasına katılınca Barcelona taraftarları çıldırdı

Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve "Ben varım, sen de var mısın Arda" diye pas attığı Arda Turan'ın tartışmalı referanduma 'evet' diyeceğini açıklaması, Barcelona taraflarını çok kızdırdı.

İspanya’nın Katalonya bölgesinin takımı olan ve 1930'lu yıllarda General Francisco Franco diktasına karşı direnişin sembolü olan Barselona taraftarından Arda Turan’a sert tepkiler var.Sosyal medyada “#noDictadura” hashtagi'yle başlatılan kampanyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Barselona'nın resmi Twitter hesabına dört gün içerisinde çok sayıda tweet geldi.

Söz konusu eleştirel tweet'lerde, Arda “Otoriter rejimin destekçisi” ilan edildi.

Tweet'lerden bazıları ise şöyle:

– Arda Turan, işine gelince sosyal medyayı engelleyen Erdoğan’ın kampanyasını yapıyor.

– Dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkede Arda Turan, Erdoğan kampanyası yapıyor.

– Arda Turan Erdoğan’ı tek lider yapacak anayasaya ‘Evet' diyor.

– Arda Turan krala kafa tutan Katalonya’nın diktatöre destek olan futbolcusu.

– Arda Turan, Franco'yu arzuluyor.

– Arda, Barselona’nın tarihi ile alay ediyor.

Öte yandan Barcelona'nın internet sitesine ‘geçit yok' anlamına gelen ve Franco faşizmine karşı 1936 iç savaşında anarşistler tarafından kullanılan ‘No Pasaran' pankartı konuldu. Bu pankart, faşistleri o kadar rahatsız etmişti ki, iç savaşı kazandıklarında ‘işte geçtik' demek olan ‘Han Pasado' diye yazmışlardı.

LEVERKUSEN'DE ÇALHANOĞLU KRİZİ

Barselona’da bunlar yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu’nun ‘evet' kampanyasına katılması Bayer Leverkusen'de de rahatsızlık yarattı. Video klipli kampanyaya katılan Çalhanoğlu, kulüp tarafından sert şekilde uyarıldı. Kulübün açıklamasında, ‘Hakan Çalhanoğlu ile konuştuk ve ondan, özellikle haklar ve özgürlükler konusunda problemli olan bu tür kampanya ya da politik görüş açıklama konularına girmemesini istedik” denildi.