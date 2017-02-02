Barcelona final için avantajı kaptı

İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcleona karşılaştı. Vicente Calderon’da oynanan mücadeleyi Barça 2-1 kazanarak final için avantaj yakaladı.
7. dakikada Suarez ve 33. dakikada Messi’nin şık golleriyle öne geçen Barcelona, 59. dakikada Griezmann’ın golüne engel olamadı.
2-1’den sonra beraberlik için yüklenen Atleti, Barça kalesinde tehlike yaratsa da aradığı golü bulamadı.
Milli futbolcu Arda Turan yedekler arasında yer aldığı maçta süre bulamazken, 64. dakikada sarı kart gören Neymar rövanşta cezalı duruma düştü.