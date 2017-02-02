Beşiktaş işini biliyor

UEFA denetimindeki Beşiktaş, oyuncu alış-verişinde sezon öncesi gibi ara dönemi de kârlı kapattı. Toplam 20 milyon Euro’ya Çin’e satılan Demba Ba ve Ersan’ın bedelsiz kiralanması ise örnek bir transfer başarısı oldu.

Geçen salı gecesi sona eren 28 günlük ara transferde Beşiktaş, ikisi yarım sezonluğuna kiraladığı eski oyuncusu olmak üzere kadrosunu 4 takviyeyle güçlendirdi. U21'den iki gencin kiralık gittiği, Olcay Şahan ve Kerim Frei ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlı takımda, forma şansı az olduğundan ya da takas için gönderilmesi gündeme gelen 4 ismin tamamı ise yuvada kalmayı tercih etti.

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Genç Hırvat stoper Mitrovic için 4.2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyip, Deportivo ile yollarını ayıran Ryan Babel'i bedelsiz getiren Beşiktaş, Olcay ve Kerim'in satışından ise 2.5 milyon Euro'ya yakın kazanç elde etti. Birmingham, Premier Lig'e yükselip bu ligde tutunması halinde Kerim için 1 milyon Euro daha ödeyecek. Böylece UEFA denetimi nedeniyle harcamalarında aşırı titiz olan kulübün, ocak döneminde kasasından çıkan miktar 1 milyon 750 bin Euro oldu.

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Yönetim, toplam 20 milyon Euro karşılığında Çin'e gönderdiği Demba Ba ve Ersan'ı, sezon başında Almanya'dan dönen Atınç gibi bedelsiz kiralayıp örnek bir transfer başarısına imza attı. Demba Ba'nın maşını da kulübü karşılayacak. Ersan'a ise Çin'deki yıllık kazancının yüzde 10'u olan 4500 bin Euro ödenecek. Üstelik her iki futbolcunun da sezon sonu bonservis bedelsiz Beşiktaş'a dönme ihtimali bir hayli yüksek.