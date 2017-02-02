Bursaspor kondisyon çalıştı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Salonda 2 gruba ayrılan Bursaspor, ilk olarak ısınma çalışması gerçekleştirdi, daha sonra da farklı istasyonlarda ve kondisyon aletleriyle çalışmasını tamamladı.

Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yaparak çalışmalarını sürdürecek.