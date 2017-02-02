Can havliyle

Cevat KOL yazdı...

Trabzonspor devre arasında hatırı sayılır bir risk aldı. Sezon başında transfer ettiği oyunculardan istediği katkıyı takıma sağlayamayan Başkan Muharrem Usta ile Teknik Direktör Ersun Yanal, korkulu rüya görmemek ve bordo-mavili takımın dip yapan karizmasını toparlamak için, kulübe bir o kadar daha borç yükü ekleyerek tabiri caizse taşın altına elini soktular.

Puan cetvelindeki tablo herkesi telaşlandırdı. Ligin üstünden çok, altına yakın olan Trabzonspor'da panik havası başladı. O kadar çok acil takviye gereken yer vardı ki! Devre arası transferi fırsat bilen Ersun Yanal, can havliyle üçüne beşine, yaşına başına bakmadan katkı sağlayacak oyuncuları bünyesine kattı. Savunmanın sağına Pereira, soluna Mas'ı alarak yerli oyuncu baskısını takım üzerinden kaldırmış oldu. Zeki ve Mustafa ile “bu iş yürümez” düşüncesini kafalardan sildi!..

Carl Medjani takıma zorunlu dönüş yaptı. Olcay Şahan ise Mehmet Ekici takas pazarlığından ortaya çıktı. İyi de olmuş. Hem kendi kazanç hem de Mehmet Ekici olsaydı şans bulamayacak olan Yusuf Yazıcı… Rodallega transferi ile de forvete pansuman yapıldı. Bu transferler takıma doğal olarak bir hava getirdi. Bursa ve Kasımpaşa deplasmanlarından alınan üçer puan, tırmanışı ve özgüveni getirdi. Stadyum açılışı ve sponsor katkısı ile Gaziantep galibiyeti taçlandırıldı. Uzun bir aradan sonra Trabzonspor üçte üç yaptı..

Trabzonspor'un başarısında Yusuf Yazıcı ve Mehmet Ekici tercihini göz ardı etmemek lazım. Ekici'nin bir yılda veremediği katkıyı Yusuf Yazıcı üç maçta vererek herkesin beğenisini ve alkışını aldı. Trabzonspor Yazıcı ile bir oyuncu kazanmış oldu.

Trabzonspor bu hızla daha yukarılara çıkabilir. Bunun için doğru adımlara devam etmek lazım.