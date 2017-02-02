Cengiz Ünder’den örnek davranış

Medipol Başakşehir’in Kızılay ile ortak yürüttüğü kan bağışı projesi kapsamında takımın genç oyuncusu Cengiz Ünder, antrenman öncesi kan bağışında bulunan taraftara forma hediye etti.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, 30 Mart'a kadar Kızılay'a kan bağışlayan herkese sahasında oynayacağı karşılaşmalar için ücretsiz bilet vereceğini açıklamıştı. Turuncu-lacivertli futbolcu Cengiz Ünder de kan bağışçısı bir taraftara forma hediye etti. Cengiz, bu tür kampanyalara destek verdiklerini dile getirerek, “Kulübümüz kan bağışı kampanyası ile ilgili bir girişimde bulundu. Biz de buna destek veriyoruz. Özkan Bey ile sembolik kan kardeşi olduk. Katkımız olduysa ne mutlu bize. Böyle şeyler umarım her zaman gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Kan bağışında bulunan taraftar ise kan bağışının önemine değinerek, “Ben Başakşehir Futbol Kulübü'nün bu organizasyonunu sosyal medyadan öğrendim. Daha sonra kan verip görüntümü paylaştım. Onlar da beni Bursaspor maçına davet etti. Geldiğim iki maçta da Başakşehir 90. dakikada gol attı. Kan vermek hem kişisel hem de toplumsal anlamda çok önemlidir. Bu sporcular ve sanatçılar aracılığıyla medyaya duyurulursa ve bu tür organizasyonlar yapılırsa insanların daha büyük gruplar halinde katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.