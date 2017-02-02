Dick Advocaat’ın kader virajı

Fenerbahçe ile kontratını tamamlamak isteyen Hollandalı hoca Dick Advocaat'ın hedefinde, 3 kulvardan birinde zirve yapmak var. İlk sınav kupada Beşiktaş ile... Fenerbahçe, derbiyi kazanamaz ve elenirse esas depremo an itibariyle başlayacak.

Farklı Kayseri mağlubiyetinin ardından istifasını cebine koyan Teknik Direktör Dirk Advocaat, yönetime, Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediğini belirtti ve sezon sonuna kadar görevde kalacağını söyledi. Sözleşmesini tamamlamayı düşünen Hollandalı çalıştırıcı, mücadele ettiği kulvarlardan birinde zirve yapamaz ya da Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa görevi bırakacağını da sözlerine ekledi.

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ŞARTLARI VAR

Ligde, Avrupa'da ya da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk isteyen tecrübeli teknik adam, kupa kaldıramasa bile Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymayı hedefliyor. Advocaat, tüm bu hedeflerin uzağında kalması halinde Fenerbahçe'ye veda edecek. Hollandalı hoca eğer amacına ulaşırsa, yönetimden istediği transferlerin yapılmasını isteyecek ancak bu gerçekleşmezse Türkiye kariyerini noktalayacak.

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ERKEN FİNAL

Fenerbahçe’nin hocası, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Takımı bu noktaya getiren de çıkaracak olan da biziz. Beşiktaş'la kupada erken final diye nitelendireceğimiz bir maç oynayacağız. Ezeli rakibimizi kupadan elersek bu motivasyon lige de olumlu yansıyacaktır. Benim karakterimde pes etmek yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve sorunları tek tek sizlerle birlikte konuşarak çözeceğiz” dedi.