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10 Şubat 2017 19:00
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Dusko Tosic resmi imzayı attı! Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile sözleşme yeniledi. İmzanın fotoğraflarını ise Tosic'int eşi Jelena Karleusa paylaştı.
18:272 Şubat 2017
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Dusko Tosic resmi imzayı attı! Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş ile Dusko Tosic’in sözleşme uzatması resmiyete döküldü! Siyah-beyazlılar, Sırp savunma oyuncusu ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020’ye kadar uzattı.

Yıllık 900 bin Euro garanti ücret alan Tosic, 2+1 yıllık sözleşmeyle 200 bin Euro zam alacak. Tosic için henüz resmi KAP açıklaması yapılmazken, futbolcunun eşi Jelena Karleusa Twitter’dan imza fotoğraflarını paylaştı.

Etiketler
beşiktaş Duşko Tosic spor toto süper lig
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