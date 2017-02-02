Dusko Tosic resmi imzayı attı! Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile sözleşme yeniledi. İmzanın fotoğraflarını ise Tosic'int eşi Jelena Karleusa paylaştı.

Beşiktaş ile Dusko Tosic’in sözleşme uzatması resmiyete döküldü! Siyah-beyazlılar, Sırp savunma oyuncusu ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020’ye kadar uzattı.

Yıllık 900 bin Euro garanti ücret alan Tosic, 2+1 yıllık sözleşmeyle 200 bin Euro zam alacak. Tosic için henüz resmi KAP açıklaması yapılmazken, futbolcunun eşi Jelena Karleusa Twitter’dan imza fotoğraflarını paylaştı.