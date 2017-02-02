Engelli tenisçi Emir Vatansever’den büyük başarı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ‘'İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası'' İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapıldı. 28-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Karşıyaka Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonada 24 tenisçi rekabet etti. Ankara, Antalya, Bursa, Muğla, Malatya, Samsun, İzmir, İstanbul, Fethiye, Osmaniye'den gelen sporcular, tek erkekler-tek bayanlar, çift erkekler-çift bayanlar, karışık çiftler, tek küçük erkekler kategorilerinde korta çıktı.
Osmangazi Belediyespor Kort Tenis Takımı'ndan Emir Vatansever, küçük tek erkeklerde Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Şampiyona sonucunda milli takım kampına alınan sporcular, Samsun'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na (Deaflympics 2017) hazırlanacak.