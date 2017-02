Engin İpekoğlu: Yeni transferler Gaziantep maçına hazır olacaktır

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, transfer ettikleri oyuncuların Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasına kadar fiziksel olarak hazır hale geleceğini açıkladı.

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen mavi-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, yaptıkları 5 transfer için kulüp başkanı Sedat Sözlü ve yönetim kuruluna maddi manevi destekleri nedeniyle teşekkür etti. Ligin 19. haftasında karşılaştıkları Denizlispor müsabakasını değerlendiren İpekoğlu, “Her iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Her iki takımın da girdiği gol pozisyonları vardı. Belki oyunun son bölümünde girdiğimiz pozisyonu değerlendirebilseydik 3 puanla dönme ihtimalimiz olabilirdi ancak yapacak bir şey yok maalesef. Yine berabere kaldık. Ligin en fazla berabere kalan takımıyız, en az mağlup olan takımıyız ama puansal anlamda istediğimiz noktada değiliz açıkçası. Arzuladığımız seri inşallah Gaziantep maçıyla başlar ondan sonra da devam eder” diye konuştu.

“Gaziantep maçında 3 puan hedefliyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasının zor bir maç olacağını vurgulayan İpekoğlu, takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyon sürecinin kısa sürmesini temenni etti. Müsabakada 3 puan hedeflediklerini söyleyen İpekoğlu, yeni oyuncuların takıma ciddi katkılar sağlayacağını beklediklerini aktardı. Kaleciler dışında takımda 26 futbolcu bulunduğunu ve artık kadro problemi yaşamadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, istedikleri oyuncuları aldıklarını ve yeni transferlerle hücum problemini çözeceklerini söyledi. Kadro sıkıntısı yaşadıkları dönemde futbolcuların özveriyle oyun oynadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, yeni oyuncuların katılımıyla rekabet ortamı oluştuğuna değindi ve kadroyu tebrik etti.

“Adana Demirspor, her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir kulüp”

Devre arasında katılan yeni transferlerin antrenmansız olduğunu belirten İpekoğlu, “Gaziantep maçına kadar tüm oyuncularım fiziksel anlamda hazır hale gelecektir. Oyuncuların birçoğu önümüzdeki sene de bu takımda görev alabilecek düzeyde oyuncular. Takımın bir iskeleti var. Hiçbir zaman her sene 10-15 oyuncu al, gönder düşüncesi içinde olan ekip değiliz. En azından 7-8 kişilik, 3-5 sene götürecek kemik kadronun her daim takımda olması gerekir. Adana Demirspor camiası her teknik adamın, teknik heyetin, her futbolcunun çalışmak isteyebileceği bir camia. Burada tabii ki gelen futbolcularımızın da bunun farkına varıp o doğrultusunda hareket etmesi gerekir. İşlerimiz iyi gittiği sürece Türkiye'nin en iyi kulübünde çalışıyor imajı uyandırıyor bizde. Puansal anlamda istediğimiz noktada olmasak bile bugüne kadar keyifle çalışarak geldik. 3-5 tane galibiyet serisini yakalarsak sezon daha keyifli hale gelecektir” ifadelerine yer verdi.