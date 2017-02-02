Fenerbahçe, CSKA Moskova’yı devirdi

Zirve yarışı yapan Fenerbahçe, Euroleague'in son şampiyonu CSKA Moskova'yı sahasında 77-71 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Euroleague’in 21. haftasında geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 77-71’lik skorla kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe’de süre alan 10 oyuncan 9’u skora katkı yaparken, Udoh 15 sayıyla, Bogdanovic de 12 sayıyla çifte hanelere ulaşan iki isim oldu. CSKA Moskova’da ise Nando De Colo 23 sayıyla oynayarak maçın en skorer ismi olsa da temsilcimizin galibiyeti engelleyemedi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 14. galibiyetini alarak haftayı 4. sırada tamamladı. Rus ekibi ise 21. haftada 6. yenilgisini tadarak 2. sırada kaldı.

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Ekpe Udoh 15, Antic 9, Bogdanovic 12, Sloukas 9, Nunnaly 7, Vesely 6, Kalinic 2, Dixon 7, Datome 13

CSKA Moskova: De Colo 23, Dimitri Kulagin 4, Augustine 6, Fridzone 2, Jackson 3, Freeland 3, Vorontsev 8, Higgins 11, Kurbanov 6, Hines 5

1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)