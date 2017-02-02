Fenerbahçe taraftarı, Arena’ya gidiyor!

Deplasmanda yasağının kalkmasıyla Fenerbahçe taraftarı yılları sonra Dolmabahçe'ye gidiyor! Sarı-lacivertliler kupadaki maçta Vodafone Arena'da stat kapasitesinin yüzde 5'i kadar bilet alacak.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde, aylık olağan toplantısını yaptı. İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı’nın başkanlığında, kulüp temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda derbi maçta uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide, Vodafone Arena’da tribün kapasitesinin yüzde beşlik kısmında yerlerini alacak.