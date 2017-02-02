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Fenerbahçe’de ’10 numara’ fiyasko!

Teknik Direktör Dick Advocaat'ın ısrarla oyun kurucu bir orta saha istemesine rağmen Fenerbahçe yönetimi hiçbir oyuncuyu kadrosuna katamadı.
08:222 Şubat 2017
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Fenerbahçe’de ’10 numara’ fiyasko!

Teknbik heyetin orta sahada oyunu yönlendirecek bir isim istemesine rağmen UEFA kriterleri nedeniyle maddi sıkıntıda bulunan Fenerbahçe'de yönetim, bu talebi karşılayamadı. Mehmet Ekici konusunda Trabzon engelini aşamayan Kanarya, Sosa, Hernanes, Sydorchuk, Rodriguinho ve Ben Arfa'yı kulüplerinden koparamadı. Lucas Lima, Chueva ve Arrascaeta'nın maliyetleri ise el yaktı.

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FUTBOLCULAR KENETLENDİLER

Öte yandan Fenerbahçe’de futbolcular, antrenman sonrası tesislerde bir toplantı yaptı. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, “Kayseri mağlubiyeti ciddi bir moral bozukluğuna neden oldu. Ancak Beşiktaş ile önemli bir maçımız var ve Kayseri'yi unutmalıyız. Beşiktaş'ı yenmek zorundayız. Bize güvenenlere borcumuzu böyle öderiz. Bu maçı kazanıp kendimizi affettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe
Son güncelleme: 08:26 | 02.02.2017
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