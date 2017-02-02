Fenerbahçe’de Emenike ve Van der Wiel antrenmanda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir süredir kadro dışı olan Emenike ile Van der Wiel’de takımla birlikte antrenmana katıldı.

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