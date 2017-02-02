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11 Şubat 2017 19:00
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Fenerbahçe’de Emenike ve Van der Wiel antrenmanda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir süredir kadro dışı olan Emenike ile Van der Wiel’de takımla birlikte antrenmana katıldı.
14:372 Şubat 2017
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Fenerbahçe’de Emenike ve Van der Wiel antrenmanda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmayla devam eden idman 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçla tamamlandı. Bir süredir kadro dışı olan ve dün yönetimle gerçekleşen görüşmeler sonucunda affedilmeleri karara bağlanan Emanuel Emenike ile Van der Wiel de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Etiketler
emenike Fenerbahçe van der wiel
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