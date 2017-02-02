FIFA’dan şok Hakan Çalhanoğlu kararı! 4 ay futboldan men!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na 4 ay sahalardan men cezası verildi.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. Trabzonspor, Hakan'ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS'a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu. Ancak, CAS’ta görüşülen dava bugün sonuçlandı ve milli oyuncu 4 ay sahalardan uzak kalma cezası aldı.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, yaptığı açıklamada, “Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen’in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor`dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan davanın sonuçlandığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

FİNLANDİYA MAÇINDA YOK!

CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu’nun Trabzonspor’a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart’ta oynanacak Türkiye – Finlandiya maçında forma giyemeyecek.

NEVZAT AYDIN’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, CAS tarafından Hakan Çalhanoğlu’na verilen 4 ay sahalardan men cezasıyla ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, konuyla ilgili olarak, “Hakan Çalhanoğlu’nun cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin Euro’luk para cezası kısmı. Trabzonspor’a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca ‘Ama milli futbolcu’… Ben ona milli olamazsın demedim ki” yorumunu yaptı.