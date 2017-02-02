Galatasaray taraftarının Didier Drogba isyanı

Galatasaray, ara transferi Ahmet Çalık ve Rodrigues transferleriyle kapatırken golcü takviyesi yapılmaması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Hatta transferin son gününde Galatasaray’ın eski efsane ismi Didier Drogba “Galatasaray yönetimi tarafından benimle irtibat kurulduğu ve transferle ilgili finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir” açıklamalarıyla güne damgasını vurmuştu.
TAKIMA KATKI SAĞLARDI
Boşta olan Fildişili yıldızın, “En büyük Cimbom” diyerek tamamladığı sözlerinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti. Galatasaray'dan yüksek bir rakam talep etmeyeceğini ifade eden golcü oyuncu ile daha önceden iletişime geçilmemesine tepki gösteren sarı-kırmızılılar, sosyal medyada “Yönetim, gözünün önündeki futbolcuyu görmüyor. Zaten gelse forma satışından maliyetinin fazlasını çıkarırdı. Hem hocaya hem takıma destek verirdi” ifadelerini kullandılar.