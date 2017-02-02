Galatasaray taraftarının Didier Drogba isyanı

Galatasaray taraftarı, gelmeye yeşil ışık yakan Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba'nın transfer edilmemesine isyan etti.

Galatasaray, ara transferi Ahmet Çalık ve Rodrigues transferleriyle kapatırken golcü takviyesi yapılmaması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Hatta transferin son gününde Galatasaray’ın eski efsane ismi Didier Drogba “Galatasaray yönetimi tarafından benimle irtibat kurulduğu ve transferle ilgili finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir” açıklamalarıyla güne damgasını vurmuştu.

Levent Nazifoğlu`ndan Fikret Orman`a cevap Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Nazifoğlu, Fikret Orman'ın ''Hamd olsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık'' sözlerine cevap verdi. İlgili Haberi Oku

TAKIMA KATKI SAĞLARDI

Boşta olan Fildişili yıldızın, “En büyük Cimbom” diyerek tamamladığı sözlerinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti. Galatasaray'dan yüksek bir rakam talep etmeyeceğini ifade eden golcü oyuncu ile daha önceden iletişime geçilmemesine tepki gösteren sarı-kırmızılılar, sosyal medyada “Yönetim, gözünün önündeki futbolcuyu görmüyor. Zaten gelse forma satışından maliyetinin fazlasını çıkarırdı. Hem hocaya hem takıma destek verirdi” ifadelerini kullandılar.