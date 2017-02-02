Mehmet Sepil: İzmir’den destek alamıyoruz

TFF 1. Lig’de şampiyonluğun en büyük adaylarından Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’den destek göremedikleri konusunda yakındı. “Göztepe’nin Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir taraftarı ve kulüp yapısı var ama biz şehirden destek alamıyoruz” diyen Sepil, “Şampiyon olmak için şampiyon gibi davranmak lazım” şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'in devre arasında yaptığı değerlendirmede çok büyük bir değişime ihtiyaçları olmadığını ifade ettiğini hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, telekonferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, “Ne dediysek onu yaptık. Başarılı bir takımımız var. Çok büyük bir değişime ihtiyaç yoktu. Köklü bir değişim yapan takımların başarılı olacağına inanmıyorum. Geçen sezon denedik bunu zaten” dedi.

Yaptıkları transferlere kamp sürecinin başında karar verdiklerini anlatan Başkan Sepil, “Göztepe ile ilgili onlarca futbolcunun ismi geçiyordu. Çoğu futbolcu bize gelmek istiyordu, menajerler bize geliyordu. Ama birkaç takviyeyle yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu da yaptık” diye konuştu.

Ligde en az transfer yapan takımlardan olduklarını kaydeden Sepil, “Sakatlık ve başka nedenler olsa daha fazla transfer yapardık belki ama biz kadromuzdan çok memnunuz. Herkes kendi isteğiyle geldi. Leroy dışında takımdan ayrılan arkadaşlarımızın hepsinin bizimle kontratı var. Bu arkadaşlar takımla oynama şansı çok az olan arkadaşlardı. ‘Kadroda şans bulamıyoruz. Başka takımlarda oynayalım' dediler. Şuan çok mutluyuz, hepsi takımlarında oynuyorlar. İnşallah ileride Göztepe'ye de gelir hizmet ederler veya başarılı olurlar Göztepe onlardan transfer ücreti alır” dedi.

“Tekrar dinamik ve koşan bir takım olacağız”

Ligin ikinci yarısında ilk 2 haftada bekledikleri sonuçları alamadıklarının altını çizen Sepil, “4 hafta üst üste içeride oynamamız, bu haftaların kolay olduğu düşündürdü ama ben o kanıda değilim. Bu lig, diğer liglere benzemiyor. Takımlar oynamak dışında karşı tarafı oynatmamak üzerine futbol oynuyor. Maçların sonuçları daha önceden tahmin edilemiyor. Daha iyi mücadele eden, daha güçlü olan takımlar kazanıyor. Biz kulüp olarak oturduk, ‘nedir bu başarısızlığın sebebi' diye her gün tartıştık. Bunun en büyük sebeplerinden biri gelen oyuncuların maç hazırlıklarının olmamasıydı. İlk yarı dinamik, çok koşan bir takımdık. Tekrar aynı özelliğimize kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon gibi davranmak lazım”

İzmir'in Süper Lig'de bir takıma ihtiyacının olduğunu dile getiren Mehmet Sepil, “İzmir'de her başarısızlıkta dünyalar yıkılıyor, eleştiriliyoruz. Mevcut koşullar içerisinde Süper Lig'e çıkmaya en büyük aday takım Göztepe. Bu bir gerçek. Bizim mücadele ettiğimiz takımlara bakın. Bu takımların şehirlerinden aldığı desteğe bakın. Göztepe'nin Türkiye'de eşi benzeri olamayan bir taraftarı ve kulüp yapısı var ama biz şehirden destek alamıyoruz, diğer takımlarda alamıyor. Şampiyon olmak için şampiyon gibi davranmak lazım” dedi.

“En büyük sorumlu benim”

“Mehmet Sepil harika başkan ama yanındakiler başarısız” diye bir senaryonun ortaya atıldığını savunan Sepil, “Tüm çalışma arkadaşlarımı seçen benim. Bu başarının ve başarısızlığın en büyük sorumlusu benim. İzmir olarak nasıl şampiyonluğa çıkarız, eleştiriyi nasıl negatif enerjiye çevirmeyiz bunu düşünmemiz lazım” şeklinde konuştu.