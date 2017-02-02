İngilizlerin kârlı ayı

İngiltere Premier Ligi ara transferde de harcamaya doymadı. Dikkat çekici unsur ise ‘ada' kulüplerinin tarihinde ilk defa kâr etmesi oldu. 20 kulübün ocak ayında harcadığı rakam 250 milyon Euro'ya ulaşırken, lig tarihinde ilk kez alım-satımda kâra geçti. Alınan oyuncular ile satılan futbolcuların ardından kulüpler hesaplarına artı 47 milyon Euro yazdı. Premier Lig'in bu kadar yüksek cirosunun nedeni ise Çin oldu.
Transferin şampiyonlarından Çin, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea forması giyen Brezilyalı Oscar için 70 milyonEuro ödedi. Ara transferin son gününde Uzakdoğu devinin yolunu tutan bir diğer isim ise Watford'dan 24 milyon Euro'ya giden Odion Ighalo oldu. Dimitri Payet'nin Marsilya'ya, Memphis Depay'ın Lyon'a transferleri de Premier Lig'in artıya geçmesini sağlayan isimlerdi.