Kayserispor Galatasaray kampından vazgeçti

Kayserispor'un cumartesi günü başkentte Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı sonrası İstanbul'da yapmayı planladığı Galatasaray lig karşılaşması öncesi kampından vazgeçti. Sarı kırmızılılar kupa maçı sonrası 2 günlük izinin ardından Kayseri'ye dönecek.

Kayserispor başkanı Erol Bedir, ligde ve kupada her maçı final havasında oynayacaklarını ve tüm planlamalarını bu şekilde yaptıklarını söyledi. Samba Sow’un Afrika Kupasından döndüğünü, Mabiala ile sakatlığı süren Douglas’ın Ankara deplasmanında teknik kadro tarafından riske edilmeyeceğini söyleyen Başkan Erol Bedir” Teknik kadromuz, başkent deplasmanındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, Kayseri’de havanın aşırı soğuk olması nedeniyle, 12 Şubat’ta oynayacağımız Galatasaray lig müsabakası için İstanbul’da kamp yapmayı planlamıştı. Ancak, meteorolojik verilere baktığımızda İstanbul’un önümüzdeki hafta daha soğuk, Kayseri’nin daha sıcak olduğunu gördük. O nedenle teknik direktörümüz Sergen Yalçın, İstanbul kampından vazgeçti. Kupa maçı sonrası oyuncularımıza iki gün izin vereceğiz. Sonra Kayseri’de toplanıp, renktaşımızla olan Süper lig karşılaşmasının hazırlıklarını burada kendi tesislerimizde sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan,Kayserispor’un cumartesi günü kupa maçında kadroya yeni katılan, Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ve Fenerbahçe lig maçlarında yer alamayan oyunculardan kurulu bir onbirle sahaya çıkacağı ileri sürüldü. Kayserispor’da hafif sakatlıkları bulunan Douglas ile Mabiala dışında cezalı ve sakat oyuncusu bulunmuyor