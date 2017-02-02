Manchester City, West Ham’a patladı

Son 4 maçta 8 puan kaybeden Manchester City, deplasmanda West Ham'ı 4-0 yenerek 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında West Ham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Boleyn Ground Upton Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 4-0 kazandı.

Tottenham, Arsenal ve Liverpool’un puan kaybettiği haftada Guardiola’nın öğrencileri, Londra ekibine şans tanımadı.

17. dakikada De Bruyne gol perdesini açarken, 21’de David Silva skoru 2-0’a taşıdı. City soyunma odasına giderken Gabriel Jesus ile farkı 3’e çıkardı. Mücadeleye noktayı koyan ise 67. dakikada penaltıdan gol atan Yaya Toure oldu: 4-0.

Bu sonuçla Manchester City rakipleriyle puan farkını kapatarak 46’ya yükselirken haftayı 5. sırada tamamladı. West Ham ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.