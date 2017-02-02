Ne kadar sürpriz o kadar ilgi

Türk futbol gündemindeki konuların başında, kupa maçlarının boş tribünler önünde oynanması geliyor. KPMG Football Benchmark, büyük ülkelerdeki durumu mercek altına aldı. İngiltere, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'nın incelendiği araştırmada kupa formatlarının sürprize daha açık olduğu, küçük takımların bu maçlara daha motive çıktığı, taraftarın da sürprizleri sevdiği için maçlara gittiği belirlendi.
Türkiye’deki sistemde takımlar 4'erli 8 gruba ayrılıyor. 6'şar maç sonunda ilk 2, son 16'ya kalıyor. Bu tablo yoğun fikstüre neden oluyor. Futbolun beşiği İngiltere'de Lig Kupası'nda maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanıyor. Beraberlik halinde rövanş yapılıyor. Kupada yüzde 90 oranında statlar doluyor. Bir Premier Lig takımı şampiyonluğa ulaşmak için 6 maça çıkıyor. Türkiye'de ise mutlu son için 12 karşılaşma oynanıyor.
Stat doluluğunun yüzde 90'lara ulaştığı Almanya Kupası'nda ilk iki turda, Bundesliga ve Bundesliga 2 takımları alt lig ekipleriyle eşleştiklerinde deplasmana gidiyor. Böylece alt lig takımları hasılatla para kazanıyor. Bir Bundesliga ekibi 6 maçta mutlu sona ulaşabiliyor. İtalya'da sadece yarı finaller iki maç üzerinden oynanıyor. Son 5 yılda Fransa'da kupayı kazananlar ligi ortalama 8. bitiriyor. İspanya Kral Kupası'nda her turda iki maç oynanıyor.