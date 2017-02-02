Nobre, Yusuf, Necati Ateş…

Ara transfer dönemi bitti. Oldukça da hareketli geçti. Sezonun ilk yarısında yaşanan eksikleri kulüpler gidermeye çalıştı. Aslında devre arasında yapılan doğru hamlelerin şampiyonu belirlediği sezonlara şahit olduk.

2003-04'te Fenerbahçe'nin yaptığı Marcio Nobre transferinin bu kadar fayda sağlayacağını eminim o dönemin yöneticileri de tahmin etmiyordu. Brezilyalı forvetin 18 maçta attığı 12 gol Fenerbahçe'ye şampiyonluk getirmişti. Bir sonraki sezonda Fenerbahçe'den bu kez Anelka hamlesi gelmiş, Fransız yıldız 4 gol, 3 asist üreterek şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş, 2008-09'da ara dönemde yaptığı Yusuf, Ernst ve Erkan Zengin transferleriyle mutlu sona ulaşmıştı.

2011-12'nin devre arasında alanın Necati, Galatasaray'ın şampiyonluğunun kilit ismi durumundaydı. 2012-13'ün ocak ayınca Cimbom'dan Sneijder ve Drogba hamleleri gelmişti.

Bu sezon şampiyonluk hedefi olan 4 takım var.

Beşiktaş, Babel, Ersan, Mitrovic ve Demba Ba'yı aldı. Ancak Babel dışında hemen 11'e giren isim olmadı.

Başakşehir, Junior Caiçara, İrfan Can, Egemen ve Adebayor'la kadrosunu güçlendirdi. Caiçara tam isabet gibi görünüyor. İrfan Can 11'i zorluyor. Egemen alternatif olarak alındı, Adebayor ise kapalı kutu.

Galatasaray, defansını Ahmet Çalık, kanadını Rodrigues'le güçlendirdi. İkisi de ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geliyor.

Mehmet Ekici krizini çözemeyen Fenerbahçe'den Karavaiev hamlesi geldi, Ukraynalı şimdilik göze giremedi. Teknik heyetin istediği orta saha transferi ise yapılamadı.

Özellikle UEFA kriterleri üç büyük takım yöneticilerini frenledi.

Bakalım, ara transferde gelen bu oyuncular şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek? Takımlarını eski futbolcular mı sırtlayacak yoksa yeniler lige damga mı vuracak bunu zaman gösterecek.