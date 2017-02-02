Paranın değil, halkın adamı Metin Oktay!

Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ın doğum günü bugün. Futbolculuğunun yanı sıra üstün karakteri ile ön plana çıkan Taçsız Kral, geride bıraktığı hikayelerle hafızalarda yaşıyor.

Galatasaray’ın, Türk futbolunun, Türkiye’nin unutulmazı ‘Taçsız Kral’ Metin Oktay bugün 81 yaşında. Vefatından bu yana 26 sene geçmesine rağmen hatıraları yaşatılan efsane ismin doğum günü olan bugün,onun yaptıkları hafızalarda tekrar canlandı.

Metin Oktay’ı Metin Oktay yapan en güzel anılardan birini SÖZCÜ’nün usta kalemi Yılmaz Özdil şu cümlelerle anlatıyor:

PARAYA DEĞER VERMEZDİ

Para’ya buruşturulmuş kağıt mendil kadar bile değer vermezdi. Bir akşam, sahibi olduğu Gol Pub’dan hasılatı almış, her zaman yaptığı gibi gazete kağıdına sarmış, ceketinin cebine koymuş, Kordon’da arkadaşlarıyla oturuyordu. Bir delikanlı yaklaştı, eğildi kulağına, bir şeyler söyledi. Metin dinledi, hiç cevap vermeden çıkardı cebindeki kağıda sarılı para tomarını, delikanlıya verdi. Delikanlı “sağol abi” dedi, yürüdü gitti. Arkadaşları meraklandı, kimmiş? “Bilmiyorum” dedi. Tanımıyor musun? “Tanımıyorum” dedi. E birader niye verdin oncaparayı? “Ne yapayım, ihtiyacı varmış çocuğun” dedi.

HİÇ TANIMADIĞI ÇOCUKLARI OKUTURDU

Böyleydi… Hiç tereddütsüz para dağıtır, evlendirir, sünnet ettirir, hastane masrafı üstlenir, hiç tanımadığı çocukları okuturdu.,

AJDA PEKKAN: İLAH GİBİ GÖRÜRDÜK ONU

Ajda’yla aşk yaşadığı söyleniyordu. Ajda, seneler sonra Hürriyet’teki köşesinde yazdı: “Bu filmin mevzusu ne zaman açılsa, dostlarım hep Metin Oktay’la bir şey yaşadınız mı diye sorar. Ne mümkün. Aklımızdan bile geçemezdi. İnanamayacağınız kadar terbiyeli, saygılı, kibar, centilmendi. Film setine geldiğinde heyecandan dizlerimiz titrerdi, gözüne bile bakamazdık, ilah gibi görürdük onu, ilahtı o.

RUHU SOLAK

İki ayağını da aynı mükemmellikte kullanırdı ama, ruhu solak’tı. Herkesin tırstığı dönemde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan idam edilmesin diye başlatılan kampanyaya imza atmıştı. 12 Eylül rejiminin en sert günlerinde, darbecilere karşı oluşturulan Aydınlar Dilekçesi’ne imza atmıştı. Vefat etmeden önceki gece Ortaköy’de demlenirken, “futbol muhabbetini boşverin, ben size şiir okuyayım” demiş ve Nazım Hikmet’in Davet’ini ezbere okumuştu.

GÖZTEPE İSTEDİ, ALTAY’I TERCİH ETTİ

Büyüdü… Müthiş yetenekti. Göztepe istedi, siyah-beyaz Altay’ı tercih etti. İzmir efsanesi oldu. Gol kralı oldu. Milli oldu. Teknik direktör oldu. Galatasaray’ı Fenerbahçe’yi Beşiktaş’ı şampiyon yaptı.

YILMAZ ÖZDİL’İN METİN OKTAY’I ANLATTIĞI O YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY DİN GİBİ

İzmir’de gençken Galatasaray’ın maçlarını izlemek için okuldan kaçan Metin Oktay’ın sarı-kırmızılı renklere olan sevgisi farklı bir boyutta idi.

Oktay bu sevgisini şu sözlerle veciz bir şekilde anlatıyor:

Sarı-kırmızılı renklere küçükten beri hayrandım. Galatasaray İzmir'e geldiğinde okuldan kaçar, maça giderdim. Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaray'ı işte bunun için tercih eder ve Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım.

Fenerbahçe 20 bin, adalet bir yıl için 10 bin lira transfer ücreti teklif ederken, ben Galatasaray ile yıllığına 8 bin liraya anlaşma yaptığım gün mutluluktan uçuyordum.

DUA EDER VE SAHAYA EN SON ÇIKAR

Galatasaray'ın alt yapısında 18 tane Metin vardı… Galatasaray'daki bu Metin'lerin sayısı bana söylendiğinde önce inanmamıştım. Futbol okulunun çeşitli kademelerinde bu metin ismi dikkat çekmiş ve onları biraraya getirmişler. Sonra da bana haber verdiler, gittim hepsini kucakladım.

Sahaya çıkmadan önce Allah'a dua eder, sahaya en son çıkmayı uğur sayardım. Aut çizgisini geçerken daima sağ ayağımı atardım. Maça başlamadan önce arkadaşlarım kaleye şut atarken, ben dolanıp durur, oyun başlayıncaya kadar topa vurmazdım… Sakatlandığım zaman, secde ederek iki elim önde ‘Allah'ım sen bacaklarımı koru' diye dua ederdim.