Rıza Çalımbay rekorunu kırdı

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında 2 puanla son sıradaki Antalyaspor'da göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, 13 maçta 29 puan kazanarak kariyer rekorunu kırdı. 2.3 puan ortalamasına sahip Çalımbay'ın takımı 13 haftada 13 sıra yükselerek 5'inci sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. Ligin 7’nci haftasındaki Çaykur Rizespor maçı öncesi Portekizli teknik direktör Jose Morais’ten Antalyaspor’u 2 puanla son sırada devralan Çalımbay, takımını 13 maçta 13 sıra yükseltti. Çalımbay yönetiminde oynadığı kazandığı puanlarla puan cetvelinde 5’inciliğie yükselen Antalyaspor, 2 beraberlik, 9 galibiyet elde ederken, 2 maçta yenildi.

Ligde son sıradan 5’inci sıraya çıkan Antalyaspor’un başarısında söz sahibi olan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımıyla 13 maçta 29 puan topladı. Lig tarihinde 13 maçta son sıradan 5’inci sıraya yükselen Antalyaspor’un bu başarısı Çalımbay’ın da kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Çalımbay, 13 maçta 29 puan toplayarak 2.3 puan ortalamasıyla kariyer rekoru kırdı. Daha önce çalıştırdığı takımlarda Çalımbay, Denizlispor’un başında UEFA Kupası’nda mücadelesinin ardından yeni bir başarı hikayesinin kapısını aralamaya başladı. Antalyaspor’da sezonu ilk 10 takım arasında en iyi yerde bitirmek istediklerini her fırsatta dile getiren Çalımbay, gelecek yıl Avrupa kupasını hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, Antalyaspor’u gelecek yıl Avrupa kupasında mücadele etmesinin tek hedefi olduğunu dile getirdi.