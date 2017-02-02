Sakat Ba yaşlı Drogba

Yasin YILDIRIM yazdı...

Demba Ba ve Didier Drogba… Beşiktaş ve Galatasaray'da oynadıkları sürede tribünlerin sevgilisi olmuş iki isim. Biri sakat olmasına rağmen transfer edilmesiyle diğeri de yaşlı denilerek transferi düşünülmemesiyle gündemde.

Önceki gün Didier Drogba'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama, Galatasaray taraftarlarının, yönetimlerine büyük tepki göstermesine neden oldu. Belli ki Drogba, yarım sezon da olsa yeniden Galatasaray'da oynamak istiyordu ve kendisiyle hiçbir yöneticinin iletişime geçmediğini açıkladı. Oysaki sarı-kırmızılı kulüp harıl harıl golcü aramıştı aylarca. Peki, neden Drogba düşünülmedi? Ya da şöyle soralım: Beşiktaş belki de sezonun son birkaç maçında oynatabileceği Demba Ba'yı neden aldı da Galatasaray hazır ve ölüsünün 10 gol atacağı Drogba'yı transfer etmedi?

Çünkü bu bir vizyon meselesiydi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın son dönemde arasında uçurum oluşmasının asıl nedeni de buydu aslında. Beşiktaş transfer konusunda ne kadar iyi yönetiliyorsa, Galatasaray da o kadar kötü yönetiliyordu çünkü.

Bazı futbolcular ruhtur, nefestir. Demba Ba'nın yedek kulübesinden kafasını çıkarıp el sallaması bile coşturur tribünleri. Drogba'nın gelişi Galatasaray'ı her maç en az 30 bin kişiye oynatır. Atacağı golden sonra elini kalbine götürerek vereceği Metin Oktay selamı, gözyaşı döktürür. O, kendini Galatasaraylı sananlardan daha iyi anlamıştır bu ruhu, her maç yüreğini koymuştur çünkü sahaya, yenilgiye isyan etmiştir. Sarı-kırmızılı yönetim aldığı yenilgilere isyan etmediği için bu haldedir ve muhtemelen de o ruhu hiçbir zaman anlayamayacaktır.