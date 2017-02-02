Şenol Güneş’ten hücum emri

Kadıköy’deki lig maçında savunma ağırlıklı bir futbol oynatan Şenol Güneş, bu kez öğrencilerinden daha fazla hücuma çıkmalarını istedi, galibiyet dışında hiçbir sonucu kabul etmeyeceğini söyledi.

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan, Osmanlıspor (D), Alanyaspor (D) ve Konyaspor maçlarında 11 gol atıp sadece 2 gol yiyen Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe maçını bekliyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi isabetli şut bile çekilmeden 0-0 bitmiş, iki takımın hocası da galibiyetten çok kaybetmemeyi düşündüğü için eleştirilmişti.

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Taraftar vurgusu

Beşiktaş’ın son dönemde oynadığı futbol ve taraftar gücünü hesaba katan Teknik Direktör Şenol Güneş, bu kez taktik değişikliğine gidecek. İki kulüp yöneticileri arasındaki gerginliğin takıma yansımaması için gayret sarf eden Güneş, ofansif bir taktikle takımı sahaya sürecek. Güneş'in “Galibiyet dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Tribünler dolu olacak. Kupada yolumuza devam etmeliyiz” dediği öğrenildi