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Sigthorsson’dan büyük fedakârlık

İzlandalı futbolcu Sigthorsson, forma giymeden ayrıldığı Galatasaray'a jest yaptı.
10:192 Şubat 2017
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Sigthorsson’dan büyük fedakârlık

Galatasaray’da forma giymeden ayrılan Kolbeinn Sigthorsson, sarı-kırmızılı kulübe nefes aldırdı. İzlandalı futbolcu, 800 bin Euro'luk alacağından vazgeçerek Galatasaray'ın sezon başında UEFA'ya bildirdiği bütçede elini rahatlattı. Salih Dursun da 6 aylık maliyetine karşılık gitti ve bütçe 750 bin TL daha hafifledi. Jem Paul Karacan ve Lucas Ontivero'nun ligin ikinci yarısı adına aldığı ücretler de bütçeden kalktı. Umut Gündoğan da 2. yarıdaki alacaklarının bir kısmını Galatasaray'ın karşılaması kaydıyla Manisa'ya gitti.

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galatasaray Sigthorsson
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