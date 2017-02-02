Ve söz sırası Mehmet Ekici’de…

Fenerbahçe'ye transferi gelecek sezona kalan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'den iki başkana salvo...

Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Trabzon futbolcusu Mehmet Ekici, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Karadeniz ekibinin Başkanı Muharrem Usta'nın doğruları söylemediğini belirtti. “Şimdi susuyorum” diyen tecrübeli orta saha, “Konuştuğumda tüm gerçekler ortaya çıkacak. Ben Fenerbahçe'ye söz verdim ve tüm baskılara rağmen bu sözün arkasındayım” ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor yönetiminin Beşiktaş'a gitmesi için kendisine baskı yaptığını dile getiren ve kadro dışı kalan Ekici, alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle de TFF'ye başvurdu. Bordo-mavili yönetim, bunun üzerine yıldız futbolcuya, basına konuştuğu gerekçesiyle ağır para cezası verdi. Ekici, TFF'nin tavrına göre hakkını FIFA'da arayacak ve tek taraflı sözleşme fesih yoluna gidecek.