Wesley Sneijder’in tek rakibi De Bruyne

50 farklı ülkenin 1. liglerinin baz alındığı asist araştırmasında, en çok asist yapan oyuncular arasında Galatasaraylı Wesley Sneijder'da girdi. Süper Lig'de bu sezon 16 maça çıkan Hollandalı, yaptığı 11 asistle aynı zamanda kariyer rekorunu da egale etmiş oldu. 32 yaşındaki star, en son 2003- 2004'te Ajax'ta 11 asist yapmıştı. Sneijder ile birlikte Manchester City'li Kevin de Bruyne ve Young Boys'ta oynayan Yoric Ravet, liglerinde 11'er asist yaptı.
Sneijder, 2013-2014'te 28 maçta 7, 2014-2015'te 31 maçta 3, geçen sezon da 25 maçta 5 asist yapmıştı. Bir başka deyişle Hollandalı yıldız, 19 haftada bu sezon sarı-kırmızılılarda rekor sayıda asiste ulaşmış oldu.