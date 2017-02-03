2017 Davis Cup başladı

2017 Davis Cup, Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nde bugünkü müsabakalarla başladı, 5 Şubat pazar günü sona erecek.

2017 Davis Cup başladı… Erkek tenisinin ülkeler düzeyindeki şampiyonası Davis Cup’ta Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup’ta yer alan Türkiye, birinci tur eşleşmesinde deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek. 2015’ten bu yana 2. Grup’ta mücadele eden millilerde kadro Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel’den oluşurken, kaptanlık görevini Haluk Akkoyun üstleniyor.

Lefkoşa’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde sert zeminli kortta oynanacak serinin programında ise yarın (4 Şubat Cumartesi) çiftler maçında bir değişiklik olmadığı takdirde Altuğ Çelikbilek / Anıl Yüksel ikilisi, Petros Chrysochos / Eleftherios Neos tandemiyle karşılaşacak. Üç galibiyet alan takımın bir üst tura çıkacağı eşleşmenin son günündeki (5 Şubat Pazar) ilk tekler müsabakası Marsel İlhan ile Petros Chrysochos, ikinci tekler müsabakası ise Cem İlkel ile Menelaos Efstathiou arasında oynanacak.