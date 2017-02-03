Adanaspor inançlı

Devre arasında görev aldığı Adanaspor'un başında çıktığı 3 maçta 7 puan kazanan teknik direktör Levent Şahin, turuncu beyazlı takımının ligde kalacağına inandığını söyledi.

İlk maçında Fenerbahçe deplasmanından önemli bir puan alarak moral bulan Adanaspor, ardından yine deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. İlk 2 maçını 4 puanla yenilgisiz geçen Levent Şahin, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda turuncu beyazlı taraftarların önünde oynadığı ilk maçında ise Kasımpaşa’yı 2-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Takımına güvendiğini ve taraftarlarında desteği ile Adanaspor’un ligde kalacağına inandığını ifade eden Levent Şahin “Futbolcularımın cesareti taraftarımızın da coşkusu ile kısa sürede orta sıralara yükseleceğimize inanıyorum” dedi.

KUVVET ÇALIŞTI

Adanaspor Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde devam etti. Turuncu beyazlılar, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kuvvet çalışması yaptı.

REKORTMEN KOMAN

Adanaspor’un orta sahadaki Macar oyuncusu Vladimir Koman, Spor Toto Süper Ligde 13 bin 190 metre koşarak 13 kilometre barajını ikinci kez aşıp ikinci yarının rekorunu kırdı. Fenerbahçe maçında 13 bin 190 metre koşan Koman, Kasımpaşa maçında da 13 bin 60 metre koştu. Adanaspor da takım olarak Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 118 kilometre koşarak Şampiyonlar Ligi Elit Serisi’nin 113 kilometre olan takım koşusunun üzerine çıktı.