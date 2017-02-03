Alanyaspor taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, 11 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan Alanyaspor antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan turuncu-yeşilliler antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle 21 Aralık’ta geçirdiği ameliyatın ardından fizyoterapist gözetiminde özel tedavi ve çalışma programı uygulanan Isaac Sackey bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Afrika Kupası’ndan elenen Kongo Milli Takımı kadrosundaki Fabrice N’Sakala da Alanya’ya gelerek sabah yapılan antrenmandaki yerini aldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Cenk Ahmet Alkılıç ise antrenmana katılmadı. Cenk Ahmet'in yapılan ilk kontrollerinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği tespit edildi.