Beşiktaş’ta gündem iç transfer

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 4 takviye yapan Beşiktaş'ta gözler, iç transfere çevrildi. Yönetim, sözleşmeleri 1,5 yıl içinde tamamlanacak futbolcularla görüşmelere başladı. Quaresma ve Tosic ile anlaşan yönetim, Tolgay ve Oğuzhan ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sözleşmeleri Mayıs 2018'de tamamlanacak Oğuzhan ve Tolgay ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yeni sözleşme tekliflerini bu iki oyuncuya da iletti. İki futbolcuya 4'er yıllık yeni kontrat önerilirken sözleşme şartları konusunda görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.