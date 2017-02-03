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10 Şubat 2017 19:00
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Beşiktaş’ta gündem iç transfer

Quaresma ve Tosic ile anlaşan Beşiktaş’ta yönetim, Tolgay ve Oğuzhan’a yeni kontrat teklifini sundu. 4’er yıllık sözleşme imzalanması planlanan bu iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.
10:493 Şubat 2017
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Beşiktaş’ta gündem iç transfer

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 4 takviye yapan Beşiktaş'ta gözler, iç transfere çevrildi. Yönetim, sözleşmeleri 1,5 yıl içinde tamamlanacak futbolcularla görüşmelere başladı. Quaresma ve Tosic ile anlaşan yönetim, Tolgay ve Oğuzhan ile görüşmelerini sürdürüyor.

03 Şubat 2017 Beşiktaş`ta Mario Mandzukic sürprizi Beşiktaş'ta yönetim tecrübeli forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in menajeriyle görüştü. Hırvat santraforun siyah beyazlı kulübün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Sözleşmeleri Mayıs 2018'de tamamlanacak Oğuzhan ve Tolgay ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yeni sözleşme tekliflerini bu iki oyuncuya da iletti. İki futbolcuya 4'er yıllık yeni kontrat önerilirken sözleşme şartları konusunda görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Etiketler
beşiktaş Oğuzhan tolgay
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