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10 Şubat 2017 19:00
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Beşiktaş’ta Mario Mandzukic sürprizi

Beşiktaş'ta yönetim tecrübeli forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in menajeriyle görüştü. Hırvat santraforun siyah beyazlı kulübün teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
10:143 Şubat 2017
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Beşiktaş’ta Mario Mandzukic sürprizi

AMK GAZETE

Ara transferde Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan 30 yaşındaki Hırvat santrafor, Çin'den ve Avrupa'nın bazı liglerinde yer alan takımlardan teklifler aldığını ve sezon sonunda bu teklifleri değerlendireceğini söyledi.

Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon için 1.90 boyundaki forvetin menajeriyle konuştuğu ve Mandzukic'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İtalyan ekibinde bu sezon toplam 27 maçta forma giyen Hırvat santrafor, 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

Etiketler
beşiktaş mario mandzukic spor toto süper lig
Son güncelleme: 10:19 | 03.02.2017
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