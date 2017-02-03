Bu forma numaraları şaşırtıyor!

Birçok futbolcunun kendisiyle bütünleşen forma numaraları var, ancak bazı örnekler sporseverlerin aklından çıkmayacak cinsten...

Futbolcuların forma numaralı birçok futbol izleyicisi için adeta o futbolcunun kimliği olmuş durumda. İlginç forma numaraları arasında bazı futbolcuların seçtiği numaralar ve hikayeleri dikkatleri üzerine çekiyor. İşte hikayesi futbolun sadece futbol olmadığını gösteren o forma numaraları…

LIZARAZU

Fransa ve defans denince akla ilk gelen isimlerden olan Lizarazu forma numarasını tercih ederken hayatıyla ilgili tesadüflerden ilham aldı. 1969 tarihinde doğan oyuncu aynı zamanda 1.69 boyunda ve 69 kiloydu. Bu sebepleri tesadüfün ötesinde bir uğur olarak değerlendiren Lizarazu 69 numaralı formayı tercih etti.

ZAMORANO

9 numara bir forvet için klasikleşmiş numaralardan. Real Madrid’le başarılar kazandıktan sonra Inter formasıyla yeşil sahalara çıkan Zamorano 9 numaralı formanın sevdalılarından. Inter’de 9 numaralı formanın dolu olması ve o formanın efsaneleşmiş isim Ronaldo’da olması sebebiyle Zamorano değişik bir yönteme imza attı ve 1+8 numaralı formayı aldı.

ZEROUALİ

Belki de soyadında ‘zero’ yani İngilizce ‘sıfır’ kelimesi geçmesi onun için hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. İskoçya’nın Aberdeen takımında forma giyen Zerouali, soyadının ilk kelimesi olan zero’yu forma numarası olarak seçti. Ancak daha sonra yetkililer bu numaranın kullanılmasını engelledi.

DEMPSEY

Futbola en uzak kıtalardan sayılan Amerika’nın yetiştirdiği en yetenekli futbolculardan olan Dempsey forma numarasını seçerken ilginç bir yöntem izledi. Futbolun yanında ikinci bir mesleğim var diyen Dempsey iki mesleği olduğu için 2 numaralı formayı tercih etti. Dempsey’in ikinci mesleği hip-hop şarkıcısı olması.

DOĞUM YILINDAN İLHAM ALANLAR

2009 yılında Milan önemli isimleri transfer etti. Ronaldinho, Flamini ve Shevchenko doğum tarihlerini forma numarası olarak alınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Ronaldinho 80, Shevchenko 76, Flamini ise 84 numaralı formaları aldı.

EFSANELER DE VAZGEÇER

El Fenomeno takma ismiyle gönüllerde taht kuran Ronaldo, gittiği birçok takımda 9 numaralı formayı terletti. 9 numaralı formayla büyük bir bağ kuran Ronaldo, Milan’a transfer olduğunda bir başka futbol efsanesi Flippo Inzaghi 9 numaralı formayı giyiyordu. Ronaldo bu durumu gördüğünde 9’dan vazgeçmedi ve 99 numaralı formayı aldı.