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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
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Bursaspor bilet fiyatlarında indirim yaptı

Bursaspor Kulübü’nün Süper Lig’in 20. haftasında Bursa’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında bilet fiyatlarında indirime gideceği öğrenildi.
13:233 Şubat 2017
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Bursaspor bilet fiyatlarında indirim yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, kulüp başkanı Ali Ay, taraftarları tribüne çekmek adına bilet fiyatlarına indirime gitme kararı aldı.

Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Bursaspor'da, taraftarlar da yaptıkları duyurularla bilet fiyatlarının düşürülmesini talep etmişti. Sezon başında şampiyonluk yaşamış kulüpler ile oynanacak maçlarda en düşük bilet fiyatını 50 TL olarak belirleyen yeşil-beyazlı idareciler, Fenerbahçe maçında bu fiyatı düşürmeyi planlıyor. Diğer kulüpler ile oynanan maçlarda kale arkalarını 20 TL'den satışa sunan Bursaspor'un sarı-lacivertliler ile oynanacak müsabakada da biletleri aynı fiyattan satışa çıkaracakları öğrenildi.

Etiketler
bursaspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:17 | 03.02.2017
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