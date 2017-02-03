Darüşşafaka Doğuş’ta kötü gidiş sürüyor

Darüşşafaka Doğuş, Olimpia Milano deplasmanında 25 sayı öne geçmesine rağmen deplasmandan 89-87'lik mağlubiyetle döndü!

Euroleague’in 21. haftasında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, Olimpia Milano deplasmanına çıktı. Mediolanum Forum’da oynanan maçı Daçka 89-87 kaybederek play-off yarışında büyük yara aldı. Temsilcimiz bu yenilgiyle üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada 25 sayı öne geçen Daçka, son periyotta büyük şok yaşadı. Adeta oyunun kontrolü elinden kayan Darüşşafaka Doğuş, 10 dakikada 14 sayı bulup basit hatalar yapınca sahadan 89-87 yenik ayrıldı.

Euroleague’deki kötü gidişe dur demek isteyen Daçka, play-off yarışında ağır darbe alarak 11. yenilgisini tattı. Play-off şansı çok zor olan İtalyan ekibi ise 7. galibiyetini aldı.