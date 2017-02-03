Dick Advocaat’ın imha planı hazır

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide top rakipteyken alan daraltıp, Beşiktaş'ı hataya zorlayacak. Daha sonra kanatlardan hızlı bindirmelerle meşin yuvarlak hücum oyuncularıyla buluşturulacak ve bu şekilde sonuca gidilecek.

Teknik Direktör Dirk Advocaat, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki taktiğini belirledi. Sarı-lacivertliler önce durdurup sonra vuracak. İlk olarak orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlayan Kanarya, top rakipteyken alanı daraltıp Kartal'ı hataya zorlayacak. Fenerbahçeli futbolcular, topu kaptıktan sonra hızlı bir şekilde kanatlara taşıyıp hücum oyuncularıyla buluşturarak sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

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Duran toplarda Kjaer-Skrtel ikilisi ileri çıkarak gol arayacak. Kanat bekleri Şener ile Hasan Ali, öncelikli olarak defans güvenliğini düşünecek, ayrıca ileriye de çıkarak hücuma destek verecek. Hollandalı çalıştırıcı, derbi taktiğini oyuncularına anlattı ve öğrencilerinden taktik disiplin dışına çıkmamalarını istedi. Tecrübeli teknik adam, sahada taktik disipline uymaları halinde Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyledi.

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Derbide kilit oyuncu olarak tanımladığı Ozan Tufan'dan, orta sahada rakip oyunculara sürekli pres yapmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı, böylelikle Kartal'ın dengesini bozmayı amaçlıyor. Mehmet Topal ise orta saha ile ileri uç elamanları arasında pas bağlantılarını sağlayacak, zaman zaman ileri çıkarak ataklara destek verecek. Josef'in ise savunmaya yardım ederek Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarını kilitlemesi planlanıyor.