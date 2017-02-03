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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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Galatasaray’dan Muslera iddialarına cevap!

Fernando Muslera'nın Başakşehir oynanacak olan maçta sakatlığı nedeniyle oynatılmayacağı iddiaları üzerine, kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.
19:433 Şubat 2017
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Galatasaray’dan Muslera iddialarına cevap!

Antalya'daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, antrenmanda aynı bölgeye hafif bir darbe aldı. 4 parmaklı eldiven ile kaleye geçen Muslera'nın, daha 1 ay önce kırılan serçe parmağına aldığı darbe sonucu ağrıları arttı.

Ardından çıkan iddialara göre, Muslera’nın Başakşehir ile oynanacak olan kupa maçında oynamayacağı yazıldı. Bu iddialar üzerine Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklama yaptı. İnce, “Çıkan haberler bütünüyle yalandır. Oyuncumuz Fernando Muslera’nın ağrılarında herhangi bir artış olduğu söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

 

03 Şubat 2017 Galatasaray`ın rakibi Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede yenen çeyrek finale çıkacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fernando muslera galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 20:59 | 03.02.2017
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