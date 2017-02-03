Galatasaray’dan Muslera iddialarına cevap!

Fernando Muslera'nın Başakşehir oynanacak olan maçta sakatlığı nedeniyle oynatılmayacağı iddiaları üzerine, kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.

Antalya'daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, antrenmanda aynı bölgeye hafif bir darbe aldı. 4 parmaklı eldiven ile kaleye geçen Muslera'nın, daha 1 ay önce kırılan serçe parmağına aldığı darbe sonucu ağrıları arttı.

Ardından çıkan iddialara göre, Muslera’nın Başakşehir ile oynanacak olan kupa maçında oynamayacağı yazıldı. Bu iddialar üzerine Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklama yaptı. İnce, “Çıkan haberler bütünüyle yalandır. Oyuncumuz Fernando Muslera’nın ağrılarında herhangi bir artış olduğu söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray`ın rakibi Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede yenen çeyrek finale çıkacak. İlgili Haberi Oku