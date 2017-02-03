Hakan Çalhanoğlu cezanın ardından ilk kez konuştu

FIFA'nın verdiği 4 ay futboldan men cezasının ardından sessizliğini bozan Hakan Çalhanoğlu, 'Babam bundan sonra kariyerime karışmayacak' dedi.

Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA’nın verdiği 4 ay futboldan men cezasının ardından Alman Express gazetesine konuştu. Babasının Trabzonspor ile transfer görüşmesi yaptığını tesadüfen öğrendiğini belirten Çalhanoğlu “17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim” dedi.

FIFA`dan şok Hakan Çalhanoğlu kararı! 4 ay futboldan men! Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi. İlgili Haberi Oku

Babasının Trabzonspor yönetimi ile 2011 yılında yaptığı görüşmeden haberi olmadığını sözlerine ekleyen Hakan Çalhanoğlu “Bana ne görüşmeden söz etti ne de Türkiye’de futbol oynamak isteyip istemediğimi sordu. Sadece önüme bir belge getirdi ve imzalamam gerektiğini söyledi. Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Sadece futbolu düşüyordum. Babama güvendim” dedi.

Trabzonspor`dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan davanın sonuçlandığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Böyle bir şeyin bir kez daha başına gelmeyeceğini vurgulayan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerimde çok şey yaşadım. Bu olay beni daha da güçlü yapacak. Menajerim Bektaş Demirtaş'a ve her şeyimle ilgilenen Rabii Salhi’ye güveniyorum. Bu olay beni etkiledi. Yaşananlar babamı da üzdü. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak. Teknik direktör Roger Schmidt ile de konuştum. Kendisi bana futbola konsantre olmamı söyledi.”