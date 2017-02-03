Herkesle iyi olmak strateji değildir

Galatasaray'da camianın içinden birileri ya da Başkan Dursun Özbek'in kendisi, “Kavga etmeden herkesle iyi olarak işlerimizi yürüteceğiz” görüşünü benimseyen bir yönetim şekliyle hareket etmeyi kabul etmiş. Bu yönetim şeklini kabul etmiş olmak demek net olarak Türkiye'deki spor camiasının yapısını bilmemektir. Biraz olsun spor camiasının yapısını, ortalama karakterini bilen herkes gerektiğinde kavga etmeden hakkını alamayacağını çok iyi bilir.

Türkiye'de federasyon seçimlerinde kulüp başkanları ve yöneticileri ülke sporuna fayda sağlayacak isimleri değil kendilerine masada hizmet edecek olanları tercih ederken, siyasi figürler masa gücünü elinde tutmak için vergi dâhil birçok konuda kulüplerin üzerine baskı kurarken sizin çıkıp, “Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz” demeniz camia temsilini eksik yaptığınızı gösterir.

TESLİMİYETÇİ TUTUM

Mevcut duruma bakıyoruz sahada hakemlerin çok rahat bir şekilde hakkını yiyebildiği bir Galatasaray var. Eskiden Galatasaray'ın kapısında işlerini halletmek için bekleyen bazı kulüp başkanlarının rahat bir şekilde eleştirilerde hatta suçlamalarda bulunduklarını görüyoruz. Eskiden Türkiye'deki Anadolu kulüplerinin patronluğunu da Galatasaray yapardı. Komik olacak ama eskiden Fenerbahçe bile Beşiktaş'ı değil, Galatasaray'ı hedefe koyardı. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın bir güç olmaktan uzaklaştığını hisseden bir tek ben değilim diye düşünüyorum.

Saha içinde gelecek başarı ve temsil kadar,masadaki temsil de yönetme yetkisini elinde bulunduran yönetimlerin önemsemesi gereken konulardır. Şimdi bakıyoruz başka bir camia için çıkıp, “Yiğit düştüğü yerden kalkar” diye açıklama yapıyor. Kavga etmeyin, dostluk baki olsun hepsine tamam ama rakibi motive etmek neden? Galatasaray Başkanı ve yöneticisi için bir yiğit vardır o da temsil ettiği armanın kendisidir. Taraftar diyor ki, “Galatasaray isyan edince güzel” mevcut duruma bakıyoruz isyanı geçtik maalesef teslimiyetçi bir duruş var.