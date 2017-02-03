Jose Mourinho sert çıktı

Manchester United’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Hull City maçının ardından puan kaybına yine bir bahane buldu.

Manchester United, Old Trafford'da Hull City ile 0-0 berabere kalarak zirveye yaklaşma şansını tepti. Kırmızı-şeytanların Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerden şikayet etmeyi sürdürdü. Portekizli, “Bana farklı davranıyorlar. Ya ‘Sus otur yerine' diyorlar ya da sahadan atıp tribübe gönderiyorlar. Hakemlerin bana farklı bir tutumu olduğunu hepiniz biliyorsunuz” dedi.

Mourinho’nun eleştirisinin altında Liverpool-Chelsea maçında Jürgen Klopp ile 4. hakem Neil Swarbrick arasında geçen diyalog yatıyor. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı karşılaşma sırasında bağırdığı Swarbrick'ten daha sonra özür dilemiş, Swarbrick de buna karşılık olarak “Ben senin hırsını seviyorum” yanıtını vermişti. ManU'nun çalıştırıcısı da bu davranışa gönderme yaparak şikayette bulundu.