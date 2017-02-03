Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KAYSERİSPOR
12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KAYSERİSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kayserispor’a 15 bin TL ceza

Umut Bulut'un pazar günü Kayserispor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçında 32. dakikada attığı ilk goldeki sevinç gösterisine, 15 bin TL ceza verildi.
11:203 Şubat 2017
0
Kayserispor’a 15 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaptığı toplantıda, “Kayserispor Kulübü’nün 29 Ocak 2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin tl para cezasına çarptırılmıştır” kararını aldı. PFDK, ayrıca aynı müsabakada Kayserispor kulübünün misafir tribünündeki zamlı bilet uygulamasını 100 bin TL ile cezalandırdı.

NE OLMUŞTU

Pazar günü Kayserispor’un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kırmızılı takım kaptanı Umut Bulut’un attığı gol sonrası, kale arkası tribündeki sevinç gösterisi sırasındaki dalgalanma olmuştu. Bazı izleyiciler, ağların yırtılması sonucu, taraftarıyla bütünleşen oyuncuların üzerine düşmüştü. Güvenli kuvvetlerinin mütdahalesi sonucu olay, seyirciler arasında yaralanma olmadan atlatılmıştı. Müsabaka, daha sonra devam etmişti.

Etiketler
Fenerbahçe kayserispor spor toto süper lig umut bulut
Son güncelleme: 11:21 | 03.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER