Moussa Sow derbiye kilitlendi

Kadıköy’de son oynanan Beşiktaş maçında ağları sarsamadığını söyleyen Fenerbahçe’nin golcü ismi Sow, “Bu sefer boş geçmeyeceğim ve derbide fileleri havalandıracağım” diye konuştu.

Afrika Kupası'ndan dönen Sow, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Teknik Direktör Advocaat'la görüşen Senegalli golcü, milli takım kampında çok iyi çalıştığını belirterek “Fizik olarak hazır durumdayım, herhangi bir eksiğim yok. Beşiktaş maçında oynamak istiyorum” dedi. Sow'un son durumuna bakacak olan Hollandalı hoca, gol yollarındaki sıkıntıyı yıldız futbolcuya forma vererek aşmak istiyor.

Dick Advocaat`ın imha planı hazır Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide top rakipteyken alan daraltıp, Beşiktaş'ı hataya zorlayacak. Daha sonra kanatlardan hızlı bindirmelerle meşin yuvarlak hücum oyuncularıyla buluşturulacak ve bu şekilde sonuca gidilecek. İlgili Haberi Oku

Sow, lig kariyerindeki ilk golünü 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'a atmıştı. Sarı-lacivertli formayla mücadele ettiği Beşiktaş derbilerinin sadece birinde gol atamayan Senegalli yıldız, bu sefer ağları sarsacağını söyledi. Sow, “Saracoğlu'nda son oynadığımız Beşiktaş maçında gol atamadım ama bu karşılaşmada fileleri havalandıracağım. Bu sefer boş geçmem. Derbilerde gol atmak çok özel” ifadelerini kullandı.