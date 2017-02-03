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11 Şubat 2017 16:00
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Osmanlıspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa macerasında tarih yazan Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nin diğer turları için kadrosunu bildirdi.
22:123 Şubat 2017
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Osmanlıspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Osmanlıspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. 21 kişilik listede savunma oyuncusu Aykut Demir yer almazken, kadroya dahil edilen futbolcular ise yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos ile Polonyalı savunmacı Lukasz Szukala oldu.

Osmanlıspor’un kadrosu şöyle;

“Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.”

Etiketler
Osmanlıspor uefa avrupa ligi
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