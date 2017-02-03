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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
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FENERBAHÇE
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Özlüce’de Mutlu Topçu rüzgarı

Bursaspor’un sabah saatlerinde yapılan antrenmanında Mutlu Topçu rüzgarı esti. Genç teknik adam, pas çalışmaları sırasında sık sık oyuncularını uyarırken, Topçu'nun sert tavırları da dikkat çekti.
13:133 Şubat 2017
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Özlüce’de Mutlu Topçu rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularının ardından kontrol pas çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar alanda kalesiz taktik çalışma yaptı. Son bölümde ise takım halinde farklı tempolarda koşular yapıldı.

Mutlu Topçu Özlüce'yi inletti

Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Mutlu Topçu, taktik çalışma sırasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Öğrencilerine, pas sayısını daha fazla yapmaları gerektiğini aktaran genç çalıştırıcı, “2-3 pastan sonra topu kaptırıyorsunuz. Daha fazla pas yapmalıyız” şeklinde uyarılarda bulundu.

Balıkesirspor ile hazırlık maçı

Akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlılar, yarın saat 15.00'de Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Etiketler
bursaspor Mutlu Topçu spor toto süper lig
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