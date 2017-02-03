Rıza Çalımbay’a sürpriz

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Beşiktaş Futbol Okulları Süleyman Seba Sömestr Dostluk Turnuvası, gala gecesiyle tamamlandı. Geceye katılan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Kemer’deki Grand Haber Otel’de 30 Ocak’ta başlayan Beşiktaş Futbol Okulları Süleyman Seba Sömestir Dostluk Turnuvası, gala gecesiyle sona erdi.

Geceye, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak ve eşi Rabia Özak, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve çok sayıda davetli katıldı.

470 çocuğun yer aldığı turnuvada, dereceye giren futbol okullarına madalyaları verildi. Galada Beşiktaş’ın unutulmaz kaptanları arasına giren Rıza Çalımbay’a yoğun ilgi gösterildi.

Gecede konuşan Rıza Çalımbay, “Davet ettiklerinde böyle bir toplulukla karşılaşacağımızı bilmiyordum. Sizleri böyle gördüğüm için hele de herkesi de böyle Beşiktaş formalı gördüğüm için çok mutlu oldum. Sizler de biraz da kendimi gördüm, ben de sizler gibi Beşiktaş’ın altyapısında başladım ve sadece Beşiktaş’ta futbol oynadım. 20 senem geçti. Beşiktaş’tan sonra da futbolu bıraktım” dedi.

Konuşmanın ardından doğum günü olan Rıza Çalımbay’a sürpriz yapıldı. Üzerinde mumlarıyla getirilen pastayı gören Çalımbay, duygusal anlar yaşadı. Kürsüden masaya gidene kadar minik futbolcular tarafından çember alkışlanan ve onlarla öz çekim yapan Çalımbay, kestiği pastayı salondakilere ikram etti.

Gecenin sonunda ise Mehmet Yenigün sahneye çıktı. Beşiktaş marşlarını seslendiren Mehmet Yenigün’e,yaklaşık bir saat süren konserinde minik sporcular da eşlik etti.