Sabri Sarıoğlu hakkında şok gerçek!

Sözleşmesi sezon başında uzatılan Sabri Sarıoğlu için “Yetersiz” raporu sunan Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink, 32 yaşındaki futbolcunun orta alanda alternatif olabileceğini söyledi. Ancak yönetim yine de sözleşmesini 1 sene uzattı.

Sezon başından itibaren performansı ile tepki toplayan Sabri Sarıoğlu'nu, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in istemediği ortaya çıktı. Geçen sezon ‘emaneten' takımı idare eden Hollandalı çalıştırıcı bu sezonun planlamasını yapmış ve Galatasaray'da kalmıştı. Bu süreçte yönetime bir rapor sunan Hollandalı çalıştırıcı, geçen yıl sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile masaya oturulmaması gerektiğini ve planları arasında yer almadığını söylemiş.

Tudor Galatasaray için görevde Galatasaray'ın, yeni sezon için söz kestiği Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, listesini hazırlıyor. Şimdiden geleceğin planlarını yapan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü, yönetimden Süper Lig'de forma giyen iki yıldız oyuncunun alınmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Savunmada çok aksayan Sabri'yi sadece orta alanda alternatif olarak düşünebileceğini ifade eden Riekerink'in raporuna karşın yönetim Sabri'nin sözleşmesini 1 milyon 250 bin Euro karşılığında 1 yıl daha uzattı. Sezonun ilk maçında Linnes ile sahaya çıkan ancak 37 dakika tahammül edebilen Riekerink, yönetimin de baskısıyla Sabri'ye mecbur bırakıldı. Her fırsatta Cavanda'yı takıma monte etmeye çalıştı ancak Belçikalı da ‘skandal' oynayınca Sabri'yi oynatmak zorunda kaldı.